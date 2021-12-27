Как информирует «НБН» со ссылкой на WBA, Анатолий Ломаченко смог привести своего сына Василия Ломаченко в 2021-м году к двум важным победам. Теперь он, как тренер, имеет шансы стать лучшим коучем и получить награду за проделанную работу в этом году.Информация об этом была размещена на официальном портале «ВБО».

Среди остальных кандидатов на эту награду называются Эдди Рейносо, а также Бен Дэвисон. Первый является наставником абсолютного чемпиона мира Сауля Альвареса. Второй – тренирует еще одного абсолютного чемпиона мира Джоша Тейлора, а также Дэвина Хейни.

В сообщении Всемирной боксерской организации отмечается, что Ломаченко в очередной раз сумел выйти на вершину в мире бокса, несмотря на все его травмы, болезненные поражения, а также иные препятствия. Теперь украинский боксер вновь стоит на ряду с лучшими в мире боксерами.

Напомним, ранее мы уже писали о скандале вокруг Василия Ломаченко из-за его решения отправить золотые медали в Россию.