Как информирует «НБН» со ссылкой на ФК Дженоа, как капитан команды, так и тренер ушли на самоизоляцию.

Отмечается, что защитник итальянского футбольного клуба опубликовал на своей странице в социальной сети «Инстаграм» весьма неприятное сообщение. В нем Крищито подчеркнул, что он заболел коронавирусом.

В результате такого поворота событий футболист весьма расстроился. Ранее он уже перенес эту же болезнь. Более того, он вакцинировался.

Цитата из поста капитана «Дженоа»:

«После детей, жены, а также няни, эта болезнь добралась и до меня. Чертов «ковид». Он вернулся, несмотря на то, что я переболел ним год тому назад, и вакцинировался».

Стоит отметить, что положительный тест на коронавирус также сдал и главный тренер футбольного клуба «Дженоа», наш соотечественник Андрей Шевченко. Об этом рассказали в клубе.

Все остальные игроки и представители тренерского штаба команды полностью здоровы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что было названо имя лучшего бомбардира всех времен: это не Пеле, и не Месси.