Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт «Славии», украинец стал полноценным игроком футбольного клуба из Чехии. Руководство «Славии» приняло решение и выкупило его контракт.

Насколько известно, украинец перешел в «Славию» в январе 2021-го на правах аренды из футбольного клуба «Слован». Действия нашего соотечественника в новом клубе весьма помогли команде стать обладателем чемпионского титула.

Примечательно, что в сезоне 2021/2022 годов украинец забронировал себе место в основе клуба, проведя 14 матчей в чемпионате Чехии по футболу. И если бы у нашего соотечественника не было травмы, то таких игр было бы однозначно больше.

Аренда Тараса Качарабы заканчивалась уже тридцать первого декабря минувшего года. Однако «Славия» имела возможность выкупить его контракт. Именно этим шансом команда и воспользовалась. Переход украинца в клуб обошелся команде в восемь сотен тысяч евро.

Теперь Качараба, которому исполнилось 26 лет, будет играть в этом клубе, согласно подписанному контракту, до декабря 2024-го года.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что был определен лучший гол ФК «Шахтер» в 2021 году.