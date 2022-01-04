Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Shakhtar TV.



По словам Палкина, несмотря на свое отсутствие на стадионе, владелец команды Ринат Ахметов полностью участвует во всех процессах клуба:



«Эта ситуация, что президент нашей команды не посещает стадион, когда идет игра — это очень больно. Очень больно команде, больно всему клубу… Но больнее всего — самому Ринату Леонидовичу. Ситуация непростая. Естественно, нам его сильно нахватает и больше всего мы хотим, чтобы он как можно быстрее снова появился на стадионе».



В этом контексте Сергей Палкин добавил, что не знает, когда Ахметов сможет смотреть за играми со стадиона:



«Решение о своем возвращении должен принять только Ринат Леонидович лично. И только ему одному известно, когда он на это решится».

К стати, не так давно стало изестно имя лучшего игрока «Шахтера» в 2021 году.