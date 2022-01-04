Как информирует «НБН» со ссылкой на инстаграм Xsport, в комментарии к публикации ресурса с вопросом: «С кем Фьюри подерется в Саудовской Аравии?», ответил наш соотечественник Александр Усик. Он написал: «Со мной!».

Таким образом, можно предположить, что Александр Усик озвучил имя своего следующего соперника. По его словам, им станет владелец пояса WBC из Соединенного Королевства Тайсон Фьюри.

То, действительно ли это так будет, или, учитывая хорошее чувство юмора Александра Усика, это всего лишь шутка, остается неизвестным. Ведь пока что никаких официальных заявлений ни с одной стороны о проведении такого боя не поступало.

screenshot — instagram.com/xsportua/

Не так давно еще один наш земляк Виктор Выхрист одержал грандиозную победу в бою против Яго Киладзе, отправив всего за несколько раундов своего соперника трижды в нокдаун. В итоге судья досрочно остановил бой, присудив победу украинскому боксеру, за что получил удар в челюсть от грузина.