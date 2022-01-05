Об этом пишет «НБН» ссылаясь на польское издание Przegląd Sportowy.



В издании пишут, что президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заинтересован в том, чтобы именно Андрей Шевченко возглавил национальную команды Польши по футболу.



Как именно Кулеша собирается переманить Шевченко из Италии в Польшу не уточняется. В издании лишь отмечают, что Андрей Шевченко — лучший бомбардир сборной Украины и обладатель 16 клубных трофеев.



Стоит также отметить, что с недавних пор сборная Польши по футболу осталась без главного тренера — Пауло Соза решил променять польскую сборную на бразильский клуб «Фламенго».

К стати, на днях сообщалось, что Андрей Шевченко заболел коронавирусом.