Как информирует «НБН» со ссылкой на Record, футболист сборной Украины Роман Яремчук сдал положительный тест на инфекцию коронавируса. Кроме Яремчика инфекцией заболели еще три игрока команды: Mile Svilar, Nemanja Radonich, а также Luís Miguel Afonso Fernandes (Пицци).

Примечательно, что для Яремчука это не первый раз, когда он заболел коронавирусом. Ранее в ноябре 2020-го он уже перенес это заболевание. Перед этим в августе того же года украинец также сдал положительный тест на коронавирус. Однако он оказался ложным.

В ближайшем матче «Бенфики» против «Пасуша-де-Феррейры», который состоится в рамках Примейра-лиги, 9 января, наш соотечественник вряд ли сыграет.

В общем, на протяжении нынешнего сезона, Роман Яремчук сыграл двадцать пять матчей, в которых отличился в воротах соперников семь раз, а также отдал пять голевых передач.

К слову, Яремчук далеко не единственный украинский футболист, который находится в Европе и болеет коронавирусом. К примеру, инфекцией коронавируса также заболел и Андрей Шевченко, который тренирует итальянскую «Дженою».