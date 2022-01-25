Как информирует «НБН» со ссылкой на Besoccer.com, в Каталонии Мессии поужинал с ветеранами и главным тренером «Барселоны».

Согласно обнародованному материалу, Месси был замечен в Каталонии вечером, двадцать четвертого января, в одном из местных ресторанов. Но был он там не один, а в компании Жорди Альбы, Серхио Бускетса, а также Хави, который сейчас возглавляет каталонский клуб.

Звезд футбола мирового уровня на выходе из ресторана застали журналисты. Представители прессы всячески пытались узнать причину приезда в Каталонию Лионеля Месси. Однако аргентинский бомбардир ни слова не сказал в комментарии. Также некоторые стремились сделать селфи с обладателем «Золотого мяча», но он вместе со своей супругой и Бускетсом в спешке ушли из ресторана.

Примечательно, что не так давно в СМИ появились данные о том, что национальную сборную Польши по футболу может возглавить наш соотечественник Андрей Шевченко.