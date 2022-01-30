В конце первого тайма прямо на футбольном поле завязалась драка футболистов российской «Алании» с их коллегами из сербской команды «Чукарички».

Кадры массовое побоище с игроками из Владикавказа и Белграда в Турции распространили СМИ и пользователи Сети. Известно, что на момент драки счет в игре так и не открыли, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Потасовка началась с того, что футболист из Сербии во время товарищеского матча толкнул российского игрока. В результате выход на поле двух команд завершился громким скандалом.

В итоге ситуацию стабилизировали, однако футболисты так и не продолжили матч. Сербы отказались выходить на поле с игроками из РФ.

В начале января в СМИ разгорелся скандал вокруг российского футболиста, который громко отмечал свой день рождения в ночном клубе. Игрок ФК «Рубин» устроил праздник с размахом, события которого вызвали ажиотаж в Сети.