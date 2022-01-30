В соцсетях появился снимок ледового стадиона в китайской столице, где в рамках Олимпиады состоится командный турнир фигуристов. Увиденное на снимке сообщает о решении организаторов соревнований посадить украинских и российских спортсменов рядом друг с другом.

Кадр запечатлел боксы для спортсменов-участников турнира. На трибуне, с которой фигуристы наблюдают за прокатами, украинцев посадили между представителями РФ и Соединенных Штатов Америки, информирует «НБН».

Размещение сборной Украины и России комментаторы в Сети назвали провокацией, поскольку Министерство спорта просило наших олимпийцев по возможности не контактировать с представителями из соседней страны.

Напомним, что после летних Олимпийских игр в Токио некоторые спортсмены из Украины подверглись жесткой критике соотечественников за общение с представителями России.

В Минспорта учли эту ситуацию и предложили способ, как избежать подобных скандалов на Олимпиаде в Пекине. Представитель ведомства сообщил, что спортсмены получат специальную инструкцию для олимпийцев.