Как информирует «НБН» со ссылкой на FanDay, Владимир Загурский, руководитель футбольного клуба, не исключает, что эта история с одним матчем в составе с Усиком может иметь продолжение.

Цитата из заявления директора клуба:

«Если произойдет так, что Александр станет усилением для нашей команды, в таком случае мы сможем предложить ему профи контракт. Если же нет – то мы просто дадим шанс ему попробовать себя в футболе. Как именно будет выглядеть то, что Усик будет играть в турнире? Пока что это секрет. Вы все сами сможете увидеть. Смотрите турнир».

Как известно, Александр Усик намерен принять участие в футбольном матче в рамках турнира Winter Cup-2022. В соревнованиях примут участие такие команды как «Полесье», «Металлист», «Черноморец», а также «Верес». Боксер может появиться на футбольном поле в матче против «Вереса», 3 февраля.

Не так давно Александр Усик опубликовал видео, в котором показал, что сделает с Фьюри на ринге.