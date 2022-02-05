Как информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал», уже в первый день ОИ в Китае произошел скандал. Все из-за российского комментатора Дмитрия Губерниева, который оскорблял представителя прессы, имеющего украинскую аккредитацию.

СМИ пишет, что удалось выяснить, что журналист, с которым возник инцидент, является канадцем, который пишет материалы для украинского издания Lviv Today. Это Ли Рини. Он прокомментировал произошедшую ситуацию.

В частности, согласно его словам, журналист из России всячески искал повода для провокации, о чем свидетельствует опубликованное в Сети видео, где россиянин Губерниев позволяет себе непристойные высказывания. Важно отметить, что уже тогда российский комментатор хорошо знал, что Ли Рини хоть и был одет в форму, но украинцев не являлся, ведь даже в своих комментариях россиянин называл его «непохожим на гражданина Украины».

Сам канадец рассказал следующее:

«Весьма обидно из-за того, что российский журналист искал неоправданной славы за вою провокацию, которую он снял, а потом публично ею похвастался. Я сейчас в Пекине, где освещаю истории украинских спортсменов. Но вместо того, чтобы говорить о том, каким же сегодня Иван Шмуратка (украинский спортсмен с положительным тестом на COVID-19) чувствует себя опустошенным, или о том, как себя прекрасно должна чувствовать Александра, вынеся знамя родной страны, я вынужден сейчас отвечать на вопрос об этом дураке. Журналисты РФ издевались над фигуристом из Украины из-за языка, а не тренировок или же соревнований. Я чувствую, что в этом эпизоде я намеренно был мишенью, так как журналист из РФ каким-то образом узнал мое имя. Предполагаю, что его коллега мог назвать ему мое имя, когда в утреннее время я акцентировал внимание на множественные вопросы относительно языка».

Напоследок канадец добавил:

«Только для безопасности других журналистов из Украины в Пекине я больше не хочу дальше комментировать. Прошу все средства массовой информации акцентировать собственное внимание на важных историях спортсменов своих стран».

Ранее стало известно о заболевании коронавирусом украинских спортсменов.