Об этом сообщает BBC, передает “НБН”.

Свое решение он объяснил довольно серьезными проблемами со спиной и коленом.

35-летний мужчина забрал свое первое золото в далеком 2006 году в Турине. Пятикратный олимпиец, самый титулованный сноубордист в мире, также взял золото в Ванкувере и Пхенчхане.

“Проблемы со здоровьем являются основными причинами, которые привели меня к этому выводу — завершить спортивную карьеру”, — сказал он.

Уайт добавил, что наблюдение за тем, как другие гонщики — примерно вдвое моложе его — выполняют “все более тяжелые и тяжелые” трюки, также было фактором в его решении и что все “догоняют” его уровень.

Шон является одним из шести спортсменов, которые выиграли по крайней мере две медали в этой дисциплине.

Напомним, что в Китае власти сделали заявление из-за «Омикрона».