Как информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал», известно, что на протяжении всей Олимпиады будут в общей сложности разыграны порядка 109 комплектов наград в пятнадцати видах программы, в которых будут соревноваться порядка трех тысяч атлетов со всего мира.

Известно, что по состоянию на вечер шестого февраля уже были разыграны двенадцать видов наград.

Касательно медального зачета, известно, что в настоящее время на Олимпиаде-2022 лидирует сборная Норвегии. Эта страна сохранила за собой лидерство с самого первого дня соревнований. Однако если взять именно золотые медали, то с этой страной в зачете сравнялась Швеция. Спортсмены обеих стран смогли завоевать по две золотые медали.

В общей сложности, спортсмены уже восемнадцати государств смогли выиграть те, или иные награды, от золота к бронзе, на ОИ-2022 в Пекине. К сожалению, Украины пока что нет в медальном зачете, но мы продолжаем верить в успех наших спортсменов.

Как известно, буквально в первый день Олимпийских игр из-за некорректного поведения российского коментатора в Пекине произошла казусная ситуация.