Об этом сообщает “УНН”, передает “НБН”.

22-х летняя Даяна из Одессы является победительницей трёх турниров WTA в одиночном разряде.

Находясь в ОАЭ, в матче второго круга отборочного турнира девушка обыграла Клару Таусон — теннисистку из Дании. Как известно, она занимает второе место в рамках этого турнира и 33 место в мире.

Победу одержать одесситке удалось за 2 часа и почти 20 минут.

В первой партии украинка проиграла со счетом 2:4, во второй они имеют равный счет. Решающей стала третья партия: украинка выиграла со счетом 5:1.

За свое место в основной сетке победительница будет бороться с Мэдисон Брэнгл — теннисисткой из США, которой она проиграла на олимпиаде в Австралии в прошлом месяце.

Украинские теннисистки ранее выходили в третий раунд чемпионата Франции, а молодая 16-ти летняя спортсменка выиграла свой первый титул на теннисном турнире в Турции.