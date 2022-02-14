Наконец-то чемпион мира по боксу из Украины, «супертяж» Александр Усик получил в свои руки пояс суперчемпиона по версии WBA. Этот титул, как известно, он отобрал у британского боксера Эй Джея, о чем пишет «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Несмотря на то, что победу над боксером из Великобритании Усик одержал еще 25 сентября 2021-го, сам титул WBA ему пришел только сейчас. Все из-за того, что ранее украинскому спортсмену довелось вернуть пояса спортсмену из Соединенного Королевства, а нашему соотечественнику должны были пошить новые.

В записанном видео Усик отметил, что ему до полной коллекции не хватает титула WBC. Как известно, он сейчас находится у еще одного британца Тайсона Фьюри. Чемпион из Украины пошутил, мол, титул, которого ему не хватает, «украли цыгане», подразумевая Цыганского короля (Фьюри).

Дословно из слов Усика, когда он открыл кейс со своим новым титулом:

«Добро пожаловать, малой. Я доставлю тебя домой. Ты там познакомишься с братьями. Они долго ждут тебя. Только один наш брат еще ходит где-то. Его цыгане захватили, но мы обязательно освободим его».

Что интересно, что не так давно о реванше между Усиком и Джошуа высказался сам Тайсон Фьюри, заявив, что этот поединок для его земляка Эй Джея станет «последним гвоздем в крышке гроба».