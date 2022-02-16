Как информирует «НБН» со ссылкой на «Общественное», Украинское государство получило свою первую медаль на ОИ-2022 в Китае. Серебряным призером в таком виде спорта, как лыжная акробатика, стал Александр Абраменко.

Примечательно, что буквально сразу же после такого события, на успех украинского спортсмена отреагировал бывший президент нашей страны Петр Алексеевич Порошенко.

В частности, в своем Телеграме лидер «Европейской солидарности» поддержал спортсмена и прославил Украину.

Дословно из сообщения Петра Порошенко:

«Так держать! В лыжной акробатике серебро на Олимпийских играх в Пекине завоевал Александр Абраменко. Для Украины это первая медаль на этих соревнованиях. Слава Украине!».

Не так давно украинская сборная по биатлону попала в весьма неприятную ситуацию во время Олимпийских игр к Пекине. Сообщалось о том, что некоторые члены команды были вынуждены изолироваться из-за коронавируса.