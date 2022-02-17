Как информирует «НБН» со ссылкой на Украинскую федерацию гимнастики, на вышеуказанную награду претендует гражданин Украинского государства, спортсмен Илья Ковтун.

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Отмечается, что голосование за «Гимнаста года» будет проводиться в четырех категориях: спортивная гимнастика среди мужчин, спортивная гимнастика среди женщин, художественная гимнастика, а также прыжки на батуте.

Примечательно, что только по пять атлетов попали в список кандидатов в каждой категории. Восемнадцатилетний украинец вошел в пятерку самых успешных спортсменов среди мужчин в категории спортивной гимнастики. Как следствие, он является претендентом на награду именно в вышеуказанной номинации.

Важно напомнить, что вчера, 16 февраля, бывший президент Украины прокомментировал первую медаль на ОИ в Пекине, которую для страны смог завоевать Александр Абраменко (лыжная акробатика). В частности, политик призвал спортсменов продолжать в том же духе.