Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении International Testing Agency.

Отмечается, что анализ у спортсменки из Украины был взят еще четырнадцатого февраля текущего года. Именно в этот день она завершила свои выступления. На Олимпийских играх в Пекине украинка показала двадцатый результат.

Спустя несколько дней, семнадцатого февраля, в Китае заявили, что запрещенные препараты были обнаружены в допинг-пробе Лидии Гунько. Буквально сразу же после такого сообщения украинскую спортсменку отстранили от спортивных соревнований и даже тренировок. Ей также запретили осуществлять любую профессиональную деятельность на ОИ-2022.

Напоследок добавим, что Гунько имеет полное право обжаловать решение отстранить ее от соревнований в Спортивном арбитраже. Кроме того, она может потребовать, чтобы у нее взяли анализ В-пробы.

Стоит отметить, что ранее до этого допинг был обнаружен у лыжницы из Украины Валентины Каминской.

Еще один украинский спортсмен, Илья Ковнут, наоборот, достиг значительных высот в спортивной карьере. И теперь, несмотря на свой молодой возраст, наш соотечественник может стать лучшим спортсменом Европы в 2021 году.