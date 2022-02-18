Британский боксер рассказал о своем видении, как украинский спортсмен выиграет реванш. Фьюри считает, что на ринге может произойти все что угодно, поскольку это бокс, информирует «НБН» со ссылкой на Gareth A Davies.

По его мнению, Эй Джей – «большой и сильный парень», поэтому он может поразить украинца. Цыганский король предположил, что наш боксер может остановить соперника из Британии к окончанию поединка или выиграет вновь по решению судей. По словам Фьюри, такой вариант является наиболее вероятным сценарием боя.

Он подчеркнул, что с Джошуа будет покончено, когда Усик остановит его в период с середины поединка до поздних раундов или получит победу при единогласном судейском решении.

Ранее Фьюри нелестно высказывался о соотечественнике, заявляя, что Эй Джей когда-то был успешным боксером, но сейчас он упал ниже плинтуса, утратив свои титулы, влияние и поддержку болельщиков.

Отметим, что Усик намекнул на то, что он намерен отобрать у Цыганского короля титул WBC. Об «освобождении» недостающего ему пояса украинец заявил в видео.