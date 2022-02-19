Как информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал», в Лашко (Словения) был проведен чемпионат Европы по стрельбе из лука в помещении. Примечательно, что наша сборная одержала награду высшей степени – золотые медали.

Отмечается, что в состав нашей сборной входили Вероника Марченко, Полина Родионова, а также Анастасия Павлова. Украинские спортсменки ярко завоевали звание чемпиона Европы.

В самом конце соревнований, в его финальной части наши соотечественницы победили сборную Турции. Причем сделали они это, как говорится, «в сухую», переиграв соперниц со счетом 6:0. На третьем месте оказались спортсменки из Российской Федерации.

На днях уже сообщалось, что на Олимпиаде в Пекине украинец Александр Абраменко в соревнованиях с лыжной акробатики завоевал для Украины серебряную медаль. Спортсмена с победой поздравил даже лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко.