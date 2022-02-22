Знаменитый украинский спортсмен попал в топ-10 боксеров современности. Усик разместился на 9 месте в рейтинге вместе с другими звездами бокса. Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Daily Mail.

Украинский спортсмен попал в перечень лучших боксеров после победы в поединке с коллегой из Британии Энтони Джошуа осенью 2021 года. Кроме того, Усик остается единственным человеком в истории бокса, который получил титул чемпиона мира в тяжелом и супертяжелом весе, находясь в статусе чемпиона Олимпийских игр. В активе нашего боксера 19 побед, в 13 из которых он отправлял своих соперников в нокаут.

Напомним, что Усик должен выйти на ринг против Эй Джея в конце весны или первой половине лета. Бой украинца с британским боксером-профессионалом состоится в Великобритании или Саудовской Аравии. Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри убежден, что боксер из Украины выйдет победителем из этого поединка.

В то же время боксер Дерек Чисора утверждает, что одержит победу над Усиком Энтони Джошуа. Британец не сомневается, что Эй Джей «вытрет пол» соперником из Украины.