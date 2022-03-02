Как информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал», украинский футболист вывел свою команду на матч кубка Англии против «Питерборо» с капитанской повязкой и флагом Украины.

Примечательно, что на трибунах стадиона в это же время было заметно не мало украинских флагов, а также плакатов, на которых англичане написали слова поддержки в адрес Украины.

В итоге весь цивилизованный мир уже понимает, что на самом деле происходит на территории Украинского государства. Болельщики активно поддерживают нашу страну и самого Александра Зинченко, который, выходя на поле с поддержкой Киева, едва сдерживал свои эмоции.

Кроме Александра Зинченко активно поддерживают Украинское государство в противостоянии российской агрессии и другие спортсмены. В частности, боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик вошли в соста территориальной обороны Белгород-Днестровского и Киева соответственно. А еще один футболист Роман Зозуля и вовсе назвал Путина реинкарнацией Гитлера.