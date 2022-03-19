В эфире «Денисов Time» на Youtube-канале телеканала «Футбол» нападающий «Фуэнлабрады» рассказал о своем отношении к россиянам. Он убежден, что украинцы никогда не простят гражданам РФ того, что армия Путина сделала с их страной, информирует «НБН».

Зозуля не сомневается, что как минимум три-четыре поколения украинского народа будут ненавидеть жителей России. Спортсмен признался, что у него возникает рвотный рефлекс при чтении новостей о том, что кто-то на Западе намерен помирить украинцев и россиян.

По словам футболиста, у него складывается впечатление, что 125 миллионное население РФ – стадо баранов, которое идет в нужном направлении после того, как «бэкнет» главный. Зозуля утверждает, что у россиян нет собственного мнения и видения ситуации, они убеждены, что в Украине есть нацисты, фашисты и верят в то, что жив Бандера.

Спортсмен добавил, что украинцы пытаются достучаться до жителей соседней страны, однако с ними нет смысла говорить.

«Они там пробитые», — заявил футболист.

Напомним, что к россиянам обратилась жена звезды украинского бокса Александра Усика. Супруга спортсмена записала короткое видео из бомбоубежища.