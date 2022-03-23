Как сообщает «НБН», в интервью Football Hub Кополовец порекомендовал Луческу после слов о российских спортсменах покинуть Динамо или вообще завязать с футболом и отдыхать на пенсии.

Луческу? Пусть едет в Румынию и рассказывает. Он работал на России, у него там остались связи. Лучше пусть молчит.

А спорт должен страдать или не должен страдать… А почему наши дети должны страдать? Почему наши люди должны покидать свои дома и ехать непонятно на сколько в другие страны. Почему наши люди должны погибать? Дед сумасшедший, что ли? Давайте поиграем в футбол и будем делать вид, как ни в чем не бывало.

Поэтому, Луческу, лучше иди в другую команду. А еще лучше – закончи с футболом после таких слов, отдыхай на пенсии. Спорт не должен страдать… Ну, это просто нереально, он убил меня