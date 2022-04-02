Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение в твиттер Эмануэля Рошу, киевский футбольный клуб получил разрешение на выезд с территории Украины.

Известно, что футболисты киевской команды направляются в столицу Румынии, где возобновит тренировки под руководством Мирчи Луческу, главного тренера ФК «Динамо» Киев.

Касательно Мирчи Луческу, известно, что он с самых первых дней военного вторжения России в Украину покинул территорию нашей страны. Он вернулся в Румынию. Теперь же киевские динамовцы смогут воссоединиться со своим наставником.

Столичная команда отправилась на территорию Бухареста. Именно там футбольный клуб сможет продолжить свои тренировки под руководством своего наставника. Отмечается, что футболисты чемпиона Украины по футболу должны были прибыть в Румынию поздним вечером, первого апреля.

Ранее стало известно о том, что в Дохе прошла жеребьевка финальной стадии ЧМ-2022: кто может стать соперником украинской сборной.