Как сообщает «НБН» со ссылкой на Tribuna.com, российский «Матч ТВ» не выдержал солидарности чемпионата Германии с украинским народом.

Российский телеканал «Футбол 3», который входит в состав «Матч ТВ», прервал трансляцию матча чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Лейпцигом» (1:4).

Уже на 13-й минуте комментатор Игорь Кытманов заявил об остановке эфира:

«К сожалению, мы должны прерваться, прервать нашу трансляцию по независящим от нас причинам. Принято считать, что футбол вне политики, но в Бундеслиге не всегда соблюдается это правило».

В России прервали трансляцию футбольного матча из-за поддержки Украины. Фото — скриншот видео

Во время трансляции в эфире были видны рекламные щиты возле поля с надписями «Stop war» и «Stand with Ukraine» в поддержку Украины, которая противостоит военному вторжению России.

P.S: чемпионат Эритреи уже близко (там соревнуются только клубы этого африканского государства).

Также ранее мы писали о том, что украинский футболист Анатолий Тимощук мог работать на ФСБ