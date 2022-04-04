Как сообщает «НБН» со ссылкой на НВ.Спорт, Михайличенко рассказал, что до войны общался со многими бывшими игроками, но после вторжения РФ ему позвонил по телефону только один бывший российский футболист — Игорь Скляров.

Я много общался со многими игроками, игравшими в олимпийской, национальной сборной, и, в принципе, очень хорошо с ними общались. Но единственный из россиян, кто мне позвонил по телефону — это Игорь Скляров, ныне живущий в Америке, в Чикаго.

Его жена – известная гимнастка, и они работают там давно, он в большом шоке. После общения со своими одноклубниками, друзьями из России, он потом говорил, что это больше Северная Корея, чем Россия. Для него это очень больно.

Они, вероятно, понимают, что со мной общаться не желательно. Не буду больше говорить ни имен, ни фамилий, потому что у них уже нет их. Фамилии и имена есть у людей, а у животных нет. Ой, животные могут обидеться, что их сравнили с россиянами