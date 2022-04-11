Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Bild.

Победитель Тур де Франс-1997 и Вуэльты-1999, олимпийский чемпион Сиднея-2000 и трехкратный чемпион мира провел благотворительный аукцион, на котором удалось продать велосипед за 40 тысяч евро. Деньги будут переданы фонду «Сердце для детей» и пойдут на приобретение лекарств, продуктов питания и других вещей первой необходимости для украинских детей-беженцев.

Ранее олимпийский чемпион 2018 года и серебряный призер зимней Олимпиады-2022 фристайлист украинец Александр Абраменко финансово помог Украине. Для помощи своей стране Абраменко пожертвовал 100 тысяч гривен, которые он получил в качестве призовых от Министерства обороны Украины, сообщает Укринформ.

В свою очередь звездный украинский каратист Станислав Горуна ради помощи ВСУ решил продать бронзовую медаль, которую он завоевал на Олимпиаде-2022 в Токио. Награду в итоге продали за 20,5 тысячи долларов.

Перед этим главный тренер ровенского Вереса Юрий Вирт выставил на продажу медаль за победу в Кубке УЕФА, которую он завоевал в 2009 году, выступая за донецкий Шахтер. Награду удалось продать за 220 тысяч гривен.

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