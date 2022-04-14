Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Sky Sports.

Источник утверждает, что «горняки» готовы к такому шагу в связи с войной в Украине, которая неизвестно когда закончится.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин в интервью Денисов Time также не исключил, что футболисты могут покинуть клуб и добавил, что в донецкой команде остановили выплаты.

Остановка выплат продиктована не нами, это продиктовано законодательством Украины. Мы повторили то, что вышло в законе. Каждый футболист получил определенную бумагу. При этом я отдельно встречался с ними. Мы проговорили многие вопросы, они знают текущую ситуацию. Они знают, что если и следующий чемпионат не начнется, то каждого будем стараться трудоустроить. Никого не бросим, каждым будем заниматься, будем отдельно поддерживать как можем

— сказал Палкин.

Ранее мы также писали о том, что Ахметов поддержал ВСУ, ТРО и мирное население Украины: в «Шахтере» озвучили сумму, которую пожертвовал олигарх