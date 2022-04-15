Об этом сообщает официальный сайт Федерации волейбола Украины, информирует «НБН».

Сообщается, что Украина заменит Россию в группе А, где ее соперниками будут Сербия, Тунис и Пуэрото-Рико.

14 апреля, президент ОО ФПУ Михаил Мельник получил письмо от ФИВБ, в котором сообщается, что Украина сыграет на чемпионате мира-2022 вместо россии. В письме сказано, что процедуры жеребьевки заново не будет и Украина займет место россии в группе А под первым сеяным номером

— говорится в сообщении ФВУ.

Чемпионат мира по волейболу должен был пройти в России, но после военного вторжения в Украину Международная федерация волейбола отняла у агрессора право на проведение турнира.

По предварительным данным, чемпионат мира-2022 состоится в Польше и Словении. Ранее ФИФА и УЕФА исключила российские сборные и ее клубы из всех международных соревнований из-за военного вторжения в Украину. Перед этим УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

Кроме того, российские баскетбольные клубы выгнали из еврокубков, а также Россию и Беларусь отстранили от всех хоккейных турниров.

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