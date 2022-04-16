О гибели отца Александр Воробьев сообщил на своей странице в Facebook, информирует «НБН».

Сергей Воробьев воевал в составе добровольческого батальона ОДЧ Карпатская Сечь и погиб в бою с российскими оккупантами под Изюмом в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в бою с российскими оккупантами под Гуляйполем в Запорожской области погиб детский тренер по баскетболу Юрий Немченко.

Также мы сообщали о том, что защищая Мариуполь, героически отдал жизнь чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал