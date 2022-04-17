Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на сюжет новостей телеканала «Футбол 1/2/3»
Футболисты признаются, что сначала не хотели вступать в ВСУ, поскольку боялись быть обузой для армии – потому что не имели никакого умения воевать. Потом к ним пришел военком и объяснил, что их будут учить, готовить, покажут, как защищать Украину.
Все они уже приняли присягу на верность украинскому народу.
Был страх не то, чтобы служить, был страх не мешать, потому что здесь профессионалы своего дела. Они хорошо знают, чем заниматься. Это как взять в профессиональную команду футболиста из района, он будет только мешать. То же самое – взять футболиста, который ничего не умеет, в армию. Именно это немного сдерживало – не быть обузой.
Но когда нам военный комиссар объяснил, что нас будут постепенно готовить, дадут азы и покажут, как держать оружие, воевать и защищать Украину, мы приняли решение и вступили в ВСУ. Нас уже научили разбирать автоматы, чистить, стрелять. Всё постепенно. Ходим в караул, несем службу
– рассказал полузащитник «Прикарпатья» Василий Цюцюра.
Также ранее мы писали о том, что из-за войны Шахтер остановил все выплаты и готов продать всех футболистов
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