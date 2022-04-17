Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на сюжет новостей телеканала «Футбол 1/2/3»

Футболисты признаются, что сначала не хотели вступать в ВСУ, поскольку боялись быть обузой для армии – потому что не имели никакого умения воевать. Потом к ним пришел военком и объяснил, что их будут учить, готовить, покажут, как защищать Украину.

Все они уже приняли присягу на верность украинскому народу.

ФК Прикарпатье практически в полном составе присоединился к ВСУ. Фото — Телеканал Футбол1/2/3

Был страх не то, чтобы служить, был страх не мешать, потому что здесь профессионалы своего дела. Они хорошо знают, чем заниматься. Это как взять в профессиональную команду футболиста из района, он будет только мешать. То же самое – взять футболиста, который ничего не умеет, в армию. Именно это немного сдерживало – не быть обузой. Но когда нам военный комиссар объяснил, что нас будут постепенно готовить, дадут азы и покажут, как держать оружие, воевать и защищать Украину, мы приняли решение и вступили в ВСУ. Нас уже научили разбирать автоматы, чистить, стрелять. Всё постепенно. Ходим в караул, несем службу

ФК Прикарпатье практически в полном составе присоединился к ВСУ. Фото — Телеканал Футбол1/2/3

– рассказал полузащитник «Прикарпатья» Василий Цюцюра.

Также ранее мы писали о том, что из-за войны Шахтер остановил все выплаты и готов продать всех футболистов