Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Sportico.
Таким образом, Уимблдон станет первым теннисным турниром, на котором будет запрещено участие отдельным российским и белорусским спортсменам.
О запрете сообщил высокопоставленный международный теннисный чиновник на условиях анонимности, поскольку он не уполномочен говорить от имени Уимблдона.
Это решение исключит ряд игроков с высоким рейтингом. Четверо российских мужчин входят в число 30 лучших на ATP Tour, один из которых (Даниил Медведев) – вторая ракетка мира.
Также у России пять женщин в топ-40 рейтинга WTA Tour.
На данный момент теннисисты и России, и Белоруссии могут участвовать на турнирах WTA и ATP, но без национального флага и гимна.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинская спортсменка резко высказалась о россиянах.
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