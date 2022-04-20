Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Sportico.

Таким образом, Уимблдон станет первым теннисным турниром, на котором будет запрещено участие отдельным российским и белорусским спортсменам.

О запрете сообщил высокопоставленный международный теннисный чиновник на условиях анонимности, поскольку он не уполномочен говорить от имени Уимблдона.

Это решение исключит ряд игроков с высоким рейтингом. Четверо российских мужчин входят в число 30 лучших на ATP Tour, один из которых (Даниил Медведев) – вторая ракетка мира.

Также у России пять женщин в топ-40 рейтинга WTA Tour.

На данный момент теннисисты и России, и Белоруссии могут участвовать на турнирах WTA и ATP, но без национального флага и гимна.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинская спортсменка резко высказалась о россиянах.