Об этом пишет «НБН» со ссылкой на сайт АТР.

Наш спорт гордится тем, что работает на фундаментальных принципах заслуг и справедливости, когда игроки соревнуются как отдельные личности за место в турнирах на основе рейтинга ATP. Мы считаем, что сегодняшнее одностороннее решение Уимблдона и LTA исключить игроков из России и Беларуси из этого соревнования является несправедливым и может создать губительный прецедент для игры

— говорится в заявлении.

В АТР добавили, что дискриминация по национальности также является нарушением их соглашения с Уимблдоном, согласно которому участие игроков основывается исключительно на рейтинге ATP.

В то же время Ассоциация отметила, что она «решительно осуждает» «предосудительное» вторжение России в Украину и солидарна с миллионами невинных людей, пострадавших от продолжающейся войны.

Также в АТР подчеркнули, что игрокам из России и Беларуси и дальше будут разрешать участвовать в своих турнирах под нейтральным флагом.

Напомним, ранее мы писали о том, что на теннисном Уимблдоне не будет спортсменов из России и Беларуси