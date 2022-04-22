Как сообщает «НБН», в своем аккаунте в Instagram Свитолина опубликовала пост, в котором отметила, что война России против Украины длится уже более 50-ти дней и в нее вовлечена Беларусь, с территории которой российские войска наносят удары.

Свитолина добавила, что спортсмены, у которых миллионы поклонников несут ответственность перед обществом, поэтому не имеют права молчать.

Мы видели, что некоторые игроки России и Беларуси неоднозначно высказывались по поводу какой-то войны, но ни один представитель этих государств не высказался о войне, которую развязали Россия и Беларусь на территории Украины. Мы требуем от WTA, ATP и ITF, чтобы игроки, представители России и Беларуси, публично и четко дали свой ответ на следующие вопросы: 1. Поддерживаете ли вы вторжение России и Беларуси на территорию Украины и вследствие этого начатую этими странами войну? 2. Поддерживаете ли вы военную деятельность России и Беларуси в Украине? 3. Поддерживаете ли вы режим Путина и Лукашенко? В противном случае мы требуем запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в любых международных соревнованиях, как это уже сделал Уимблдон. Наступает время, когда молчание — это предательство, и это время наступило

— написала Свитолина.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Elina Monfils (@elisvitolina)

Напомним, ранее мы писали о том, что на теннисном Уимблдоне не будет спортсменов из России и Беларуси