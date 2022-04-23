Как сообщает «НБН» со ссылкой на Униан, поединок состоится на знаменитом стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Ориентировочное начало главного события вечера бокса в столице Великобритании — в воскресенье, 24 апреля, в 00:30 по киевскому времени.

Тайсон Фьюри

В октябре прошлого года Фьюри провел свой третий бой против Деонтея Уайлдера и успешно защитил свой титул чемпиона мира по версии WBC, нокаутировав американца в 11-м раунде.

Бой Фьюри против Деонтея Уайлдера. Фото — Reuters.com

Несмотря на то, что на протяжении карьеры Фьюри владел всеми основными титулами в супертяжелом весе, это была первая в карьере защита чемпионского титула.

Ожидалось, что после победы над Уайлдером Фьюри встретится с Энтони Джошуа, но тот уступил украинцу Александру Усику. Организовать бой Фьюри — Усик также не получилось, потому что Энтони активировал опцию реванша с украиснким чемпионом. Реванш Джошуа — Усик ожидается в июне.

Многие эксперты опасались, что бой Фьюри не против Энтони Джошуа или Александра Усика не привлечет много зрителей, однако продажа билетов на арену завершилась более чем успешно. Продано 94 тысячи билетов, и это будет рекордом в 21 веке по количеству зрителей на стадионе во время боксерского поединка.

Текущий рекорд держится с 2017 года, когда был поединок Джошуа против Владимира Кличко. Бой с участием украинца тогда на стадионе смотрели 88 тысяч человек.

Невероятный ажиотаж и внимание зрителей к бою против Уайта Тайсон Фьюри спровоцировал своим заявлением о завершении профессиональной карьеры. В марте британский боксер заявил, что бой против Уайта станет последним в его карьере.

Это мой последний бой, после него я уйду. 150 миллионов в банке, молод и здоров. Я куплю себе большую яхту за границей. Я ухожу, это мой последний бой. Я закончил карьеру

— заявил британец.

Стоит отметить, что слова Фьюри о завершении карьеры – это лишь пиар ход, чтобы привлечь как можно больше внимания к поединку против Уайта, что собственно у него и получилось. В случае победы Фьюри над Уайтом, Тайсона будет ждать поединок за звание абсолютного чемпиона мира против Усика, если украинец успешно проведет реванш против Джошуа. Маловероятно, что Фьюри откажется от возможности сразиться за звание абсолютного чемпиона мира, но если Тайсон боится Александра Усика, то может и карьеру завершить.

Добавим, что Тайсон Фьюри уже не в первый раз объявляет о завершении карьеры. Ранее он это делал в 2017 году, однако спустя некоторое время снова вернулся на ринг.

Диллиан Уайт

Свой последний поединок Уайт провел в марте 2021 года. Соперником британца был россиянин Александр Поветкин. Диллиан сумел нокаутировать Поветкина в 4-м раунде и вернул себе титул временного чемпиона мира по версии WBC, и второстепенный пояс WBC Diamond. Именно эта победа позволила Уайту выйти на бой против Тайсона Фьюри.

Уайт нокаутировал Поветкина в 4-м раунде. Фото — twitter.com/MatchroomBoxing

Диллиану Уайту 34 года и он побеждал таких боксеров, как Дэвид Аллен, Дерек Чисора (дважды), Роберт Хелениус, Лукас Браун, Джозеф Паркер, Оскар Ривас и Александр Поветкин. Однако, бой против Фьюри станет первым поединком для него за звание чемпиона мира.

Главный и единственный козырь Уайта в бою против Фьюри — удар, но не всегда он умеет им пользоваться. Этого слишком мало, чтоб выиграть у Фьюри. У Уайлдера удар не хуже, а техники гораздо больше, однако американцу этого не хватило, чтобы победить Тайсона. Уайт и сам пропустить может, и пропускает, что отлично продемонстрировал Поветкин, воспользовавшись своим единственным шансом в первом бою с Диллианом.

Прогнозы известных боксеров на бой Фьюри — Уайт

Большинство специалистов уверены в безоговорочной победе Фьюри над Уайтом. Тем не менее, некоторые коллеги по цеху верят и в успех Диллиана Уайта.

Бывший чемпион мира по версии WBC Тони Беллью:

«Только дурак говорит, что у Диллиана Уайта нет шансов на победу в этом бою. Если Диллиан победит нокаутом, это меня не шокирует. Я уже говорил неоднократно, что Уайт является проблемой для любого соперника. Он большой, сильный, смелый, умеет бить и вынослив. Только эти качества делают его уже опасным. Диллиан является проблемой для любого тяжеловеса. Он проигрывал нокаутом, но как я уже говорил раньше, у Поветкина прошел удар, который мог получиться только один раз в карьере».

Бывший чемпион мира по версии IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа:

«Диллиан должен посмотреть, что делает Фьюри и действовать с полной противоположностью. В начале боя необходимо заметить, на что реагирует Тайсон и воспользоваться этим. Уайт должен работать над собой и быть готовым пройти всю дистанцию боя. Поскольку это первый бой Уайта на таком уровне, вероятней, он будет голодней своего соперника. Это не похоже ни на один поединок в его карьере, так что есть возможность, что Диллиан может перегореть».

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй:

«Мне понравилось, как Фьюри провел два последних боя против Деонтея Уайлдера. Это было тотальное доминирования. Он хотел непосредственно задавить Уайлдера. Я надеюсь, что он выйдет с такой же энергией, ведь Уайт не будет убегать от него. Уайт будет стоять на месте, он выйдет воевать. В этом поединке будет прекрасное противостояние стилей. Я считаю, что здесь случится апсет. Я думаю, что Уайт каким-то образом найдет способ донести мощный левый хук. Я знаю, что букмекеры не дают ему шансов. Я понимаю, что только двое людей из 20 верят в его победу, но думаю, что это преимущество для Уайта».

Напомним, ранее мы сообщали о том, что бой Усик Джошуа состоится: украинский спортсмен начал подготовку к матчу реваншу