Как информирует «НБН», об этом говорится в материале The Sun.

Так, во время радиопередачи «Шоу Алекса Джонса», где Тайсон был в качестве гостя, экс-боксера спросили о вторжении РФ в Украину.

Но Тайсон ответил на заданный вопрос неоднозначно, отметив:

«Понимаете, когда я вижу ястреба, который охотится на малиновку, то я понимаю, что в силах ему помешать, чтобы он эту птицу убил. Но если я сделаю это, то он сам может умереть, следовательно, умрут и его птенцы. Тогда кого же я в таком случае спасу? И насколько я прав тогда буду?».

При этом легендарный боксер отметил нынешнее провальное положение государства-оккупанта:

«Российская Федерация проигрывает, если смотреть с точки зрения общественного мнения, ведь это стало войной человечества, так как к ней было вовлечено очень много людей и стран. И это хуже, нежели попасть под ядерный удар. К примеру, ты умер от взрыва ядерной бомбы, а так ты будешь жить с этим всем дерьмом».

Если говорить о боксе, то ранее Эдди Хирн рассказал, когда станет известно о точной дате реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.