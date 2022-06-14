Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что агенты звездного нападающего Луиса Суареса предложили услуги собственного клиента футбольному клубу «Ювентус». В частности, представители тридцатипятилетнего форварда сделали запрос руководству клуба с предложением обсудить возможное предложение о сотрудничестве.

Источник отмечает, что итальянский футбольный клуб не уверен в необходимости помощи команде со стороны игрока сборной Уругвая. Прежде всего из-за того, что туринцев отпугивают финансовые требования Луиса Суареса, который бы хотел зарабатывать порядка пяти миллионов евро за двенадцать месяцев.

Но и окончательно исключить этот вариант в «Ювентусе» не могут, так как клуб имеет определенные проблемы с продолжением контракта форварда «Атлетико» Альваро Морати. Также туринцы до сих пор находятся в поисках потенциальной замены для Пауло Дибали.

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