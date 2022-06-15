По словам бывшего футболиста, он полностью поддерживает антироссийские санкции, а также настаивает на их ужесточении, передает «НБН».

Также Денисов выразил убеждение, что все россияне должны отвечать за военные преступления в Украине.

«С моей точки зрения, это правильно. Ко всему происходящему в Украине мы прямым образом причастны, поскольку выбираем власть, которой хотим доверять. Все, что сейчас происходит, нужно прекратить. Для этого должно быть достаточно жесткое отношение к нам. Это все нужно остановить. На каждом из нас лежит вина», — озвучил свою точку зрения Денисов во время стрима на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

При этом экс-футболист подчеркнул, что он полностью уверен в правоте своих слов, но раньше не осмеливался заявлять об этом. Со слов Игоря Денисова, только от его точки зрения ничего не поменяется в России, так же произойдет, если тысячи и миллионов выступят протия войны.

«Только в случае, когда до всех 150 миллионов россиян дойдет, что все это неправильно, будут изменения. Наша страна оказалась там, и в этом виноваты мы все», — уверен Денисов.

Ранее стало известно о том, что Луис Суарес предложил свои услуги ФК «Ювентус».