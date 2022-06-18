Как информирует «НБН» со ссылкой на «Трибуна», сейчас тренер находится вместе со своими подопечными. В конце концов игроки, тренерский штаб и персонал вернулись в Украину, чтобы начать подготовку к новому сезону.

Известно, что семнадцатого июня футболисты «Динамо» (Киев) собрались в столице для прохождения медицинского осмотра.

В свою очередь издание «Футбол NEWS» отмечает, что вместе со своей командой в Украину неожиданно вернулся Мирча Луческу, главный тренер «Динамо» (Киев). Сейчас же тренер из Румынии ждет своих ребят в Бухаресте, куда уже двадцать второго июня выезжает команда. А спустя еще два дня, двадцать четвертого июня, киевляне улетят в Швейцарию, где сыграют два благотворительных матча в отношении местных клубов. Хотя ранее сообщалось о том, что Мирча Луческу прибудет в Киев, о чем в интервью СМИ рассказывал сам «Мистер».

По некоторой информации, во время отсутствия Луческу команду в столице Украинского государства будет тренировать Олег Гусев.

Ранее Мирча Луческу подвергся критике из-за поддержки российских спортсменов.