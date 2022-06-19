Как информирует «НБН», для Украинского государства эта медаль стала первой наградой высшей пробы за всю историю выступлений. Ранее до этого в 2018-м году Украина завоевала «бронзу», а в 2021-м – «серебро» на подобных соревнованиях.

В сообщении пресс-службы Международной Федерации гимнастики говорится:

«Анастасия выступала под композицию «Ты меня не знаешь». Так было до пятницы. Но тем не менее, ювелирная работа восемнадцатилетней красавицы и ее стальные нервы превратили никому не известного участника квалификации в чемпиона мира всего за шестьдесят минут».

За свое выступление Анастасия заработала оценку на уровне 20,950 балла, опередив тем самым свою соперницу из Турции Айше Оншаби, а также участницу из Финляндии Неа Кивела.

Также отмечается, что во время церемонии награждения, Анастасия Куравшили не сдержала эмоций. Спортсменка попросту расплакалась.

Напомним, ранее мы уже писали о возвращении Мирче Луческу в Украину: что об этом известно.