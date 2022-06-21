Как информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель», наш соотечественник провел своб первую официальную пресс-конференцию перед повторным поединком с Эй-Джеем. Причем сделал это Усик на родном, украинском языке. Стоит отметить, что боксер не ограничился какими-то несколькими фразами на украинском языке, как это бывало ранее. Он все время продолжал на нем говорить в этот раз.

Дословно из заявления Усика:

«Я весьма здесь рад находиться. Как вы знаете, мы сейчас весьма в сложном положении (Украина, — ред). Но сейчас мы не будем об этом. Мы с нашей командой делаем нашу работу. И я никогда не был сторонником громких заявлений. Просто всегда трудился в лагере. И дальше буду заниматься этим. После я выйду на ринг и порадую всех своим боксом. Я от своего чемпионства рад. Меня моя супруга делает счастливым, моя команда».

Ранее Эдди Хирн озвучил некоторые подробности о предстоящем реванше между Усиком и Энтони Джошуа.