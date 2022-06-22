Как информирует «НБН» со ссылкой на Goal, двадцатичетырехлетний полузащитник имеет настрой продолжить свою футбольную карьеру в «Атлетико Минейро».

Согласно информации, обнародованной средствами массовой информации, команда из Бразилии уже якобы согласовала все нюансы по контракту с бразильцем. Теперь же осуществляются попытки прийти к соглашению с донецким клубом. Стоимость форварда является одним из препятствий, которые сейчас нужно преодолеть, ведь «Шахтер» хочет получить за бразильца восемнадцать миллионов евро.

Как известно, в минувшем сезоне Педриньо сыграл за ФК «Шахтер» восемнадцать последних поединков, во время которых он забил четыре гола, а также сделал три гольевых передачи.

Примечательно, что в сентябре 2021-го года бразилец Педриньо занимал шестое место в списке наиболее дорогих игроков украинской премьер-лиги.