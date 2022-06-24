Как информирует «НБН», журналист Bild Кристин Фальк рассказал некоторую информацию о том, что происходит на самом деле.

Как выяснилось, неоднократный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, который в настоящее время выступает за «Манчестер Юнайтед» не намерен менять свой клуб.

Ранее в Сети появилась информация о том, что мюнхенский клуб рассматривает кандидатуру футболиста, чтобы заменить Роберта Левандовски, так как последний уже этим летом может покинуть команду. Но журналист уточнила, что данная информация действительности не соответствует.

Насколько известно, накануне стало известно о том, что мюнхенская «Бавария» отказалась от уже второго предложения футбольного клуба «Барселона» по Роберту Левандовски.

Ранее стало известно о решении одного из лидеров ФК «Шахтер», бразильца Педриньо относительно вероятного перехода в футбольный клуб, который находится под руководством Сергея Реброва.