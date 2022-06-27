Как информирует «НБН» со ссылкой на Marca, новый спортивный директор парижского футбольного клуба Луис Кампос намерен продать порядка десятка игроков в действующем трансферном окне.

По состоянию на сегодняшний день известно, что вратари парижского футбольного клуба Ареола и Булка уже договорились о полноценных контрактах после аренды в Вест-Хэме, а также Ницце соответственно.

Кроме того, руководство Пари Сен-Жермен охотно рассмотрит предложения по Кереру, Рико, Диалло, Гуйе, Икарди, Паредесу, Эррере, Калимуэндо. Правда, весьма не все из резервистов готовы отказаться от хорошей заработной платы и комфортабельной жизни в Париже.

Касательно одного из форвардов клуба, бразильца Неймара, известно, что его статус в ПСЖ весьма упадет. Однако пока что нет покупателей, которые готовы заплатить за него хорошую компенсацию.