На своей Facebook-странице футболист, который на протяжении 8 лет войны на Донбассе помогал ВСУ, призвал соотечественников не сдаваться в борьбе с вооруженной агрессией РФ, информирует «НБН».

Зозуля отметил, что все украинцы морально уставшие и физически истощенные из-за войны, которая, к сожалению, стала новой реальностью для нашей страны. По его мнению, единственный способ обеспечить Украине мирное будущее – продолжать борьбу на всех фронтах и изо всех сил поддерживать наших защитников.

Футболист напомнил, что война с Россией началась не 24 февраля, она длится 8 лет. Нападающий «Фуэнлабрады» считает, что есть вина каждого украинца в том, что захватчики РФ решились на большое наступление.

Он добавил, что в последние годы жители нашей страны абстрагировались от происходящего на Донбассе, поэтому сегодня важно не повторить ту же ошибку.

Напомним, что Зозуля резко высказался о гражданах страны-оккупанта, которые всецело поддерживают политику кремлевского диктатора Владимира Путина. Футболист рассказал, как долго украинцы будут ненавидеть россиян.