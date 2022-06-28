Как информирует «НБН» со ссылкой на польский сайт Meczyki, уже на протяжении ближайших суток каталонский футбольный клуб может предложить за бомбардира сорок миллионов долларов США. Дополнительно десять миллионов «зеленых» мюнхенская команда может получить в виде бонусов.

Однако пока что неясно, устроит ли немцев такое предложение. Ведь в средствах массовой информации ранее уже сообщалось, что ближайшие дни могут быть решающими.

Сейчас каталонцы контактируют с Левандовски, и он просил их сохранять спокойствие.

Ранее Роберт Левандовски озвучил футбольный клуб, в который он хотел бы перейти играть.