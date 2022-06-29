Как информирует «НБН» со ссылкой на Daily Mail, футбольный клуб из Лондона «Челси» включил украинца в перечень трансферных целей на текущее лето.

Известно, что ФК «Челси» уже сейчас ведет переговоры с «Мансити» по двум игрокам. Один из них Рахим Стерлинг, а второй – Натану Аке. Пока что неизвестно, получится ли у лондонской команды подписать всех троих желаемых новичков, так как, по всей видимости, на них придется потратить не маленькую сумму.

Стоит отметить, что «Манчестер Сити» отпустит Александра Зинченко в другой клуб в том случае, если сможет купить у «Брайтона» защитника Марка Кукурелью.

Известно также, что на протяжении минувшего сезона наш соотечественник, двадцатипятилетний Александр Зинченко провел на поле в составе команды двадцать восемь матчей (во всех турнирах), сделав шесть результативных передач.

Ранее стало известно о вероятном трансфере Роберта Левандовски из мюнхенской Баварии в каталонскую Барселону.