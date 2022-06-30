Чемпион мира в супертяжелой категории Александр Усик вчера, двадцать девятого июня, прибыл в Лондон, где состоялась пресс-конференция с его оппонентом на ближайший поединок-реванш Энтони Джошуа. Кроме того, спортсмены провели дуэль взглядов, о чем пишет «НБН» со ссылкой на сообщение iFL TV.

Общаясь с журналистами, Александр Усик поделился мнением о войне в Украине. Когда его спросили, что происходит сейчас в нашей стране, он ответил:

«В Украине идет война. Российская Федерация бомбит мою страну. Россия разрушает мирные дома. Там проживают украинцы. Они уничтожают не военную инфраструктуру, они бомбят города, торговые центры и больницы».

Насколько известно, ранее Усик провел пресс-конференцию по бою с Джошуа в Саудовской Аравии.